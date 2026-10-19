मिशन 2027 से पहले डैमेज कंट्रोल? 22 अक्टूबर को जेल में आजम खान से मिलेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav Azam Khan Rampur Jail Meet: उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 22 अक्टूबर को रामपुर जेल जाकर वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट की मुलाकात तय की गई है। इस भेंट को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है।