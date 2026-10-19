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मिशन 2027 से पहले डैमेज कंट्रोल? 22 अक्टूबर को जेल में आजम खान से मिलेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव

Azam Khan Rampur Jail News: आजम खान लंबे समय से जेल में हैं और सपा के पारंपरिक मुस्लिम वोटबैंक में उनका प्रभाव अभी भी माना जाता है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव PDA समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में हैं।
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Shaitan Prajapat

Oct 19, 2026

Akhilesh Yadav Azam Khan

अखिलेश यादव और आजम खान (फाइल फोटो)

Akhilesh Yadav Azam Khan Rampur Jail Meet: उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 22 अक्टूबर को रामपुर जेल जाकर वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट की मुलाकात तय की गई है। इस भेंट को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है।

रविवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रामपुर में अपनी रैली के दौरान अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। ओवैसी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव आजम खान की अनदेखी कर रहे हैं। इस आलोचना के बाद अखिलेश का जेल जाकर मुलाकात करना डैमेज कंट्रोल की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

आजम खान लंबे समय से जेल में हैं और सपा के पारंपरिक मुस्लिम वोटबैंक में उनका प्रभाव अभी भी माना जाता है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव PDA समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में हैं। ऐसे में आजम खान से मुलाकात पार्टी के अंदर और बाहर दोनों स्तर पर संदेश देने वाली साबित हो सकती है।

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Updated on:

19 Oct 2026 09:15 pm

Published on:

19 Oct 2026 09:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मिशन 2027 से पहले डैमेज कंट्रोल? 22 अक्टूबर को जेल में आजम खान से मिलेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव

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