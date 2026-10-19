सपा की PDA पॉलिटिक्स: अखिलेश यादव के फॉर्मूले में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक कहां?

2024 लोकसभा चुनाव में इस रणनीति का असर दिखा। सपा ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 37 सीटें जीतीं। यह हाल के वर्षों में पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। टिकट वितरण में भी बदलाव दिखे। यादव उम्मीदवारों की संख्या सीमित रखी गई और गैर-यादव ओबीसी तथा दलित उम्मीदवारों को ज्यादा मौका दिया गया। कई सीटों पर पिछड़ी जातियों और दलित चेहरों ने जीत दर्ज की। पार्टी का दावा है कि PDA की बदौलत गैर-यादव वोटों में सेंध लगी।