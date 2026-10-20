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पंकज चौधरी का MLC चुनाव पर बड़ा बयान! शिक्षा, विकास और सुशासन को बताया सबसे अहम

Pankaj Chaudhary Calls UP MLC Polls: यूपी में MLC चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने चुनाव को शिक्षा, स्वाभिमान, विकास और सुशासन की निरंतरता का अवसर बताया।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Oct 20, 2026

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव को विकास और बेहतर शासन व्यवस्था से जोड़ा, कहा-यह केवल प्रतिनिधि चुनने का चुनाव नहीं (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )  

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव को विकास और बेहतर शासन व्यवस्था से जोड़ा, कहा-यह केवल प्रतिनिधि चुनने का चुनाव नहीं (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )  

UP MLC Election: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य (MLC) चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस चुनाव को केवल एक प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया तक सीमित न मानते हुए इसे प्रदेश में शिक्षा, स्वाभिमान, विकास और सुशासन की निरंतरता सुनिश्चित करने का अवसर बताया। उनके बयान को चुनाव के महत्व और पार्टी के राजनीतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में देखा जा रहा है।

शिक्षा और विकास को बताया अहम मुद्दा

पंकज चौधरी ने कहा कि MLC चुनाव का महत्व केवल किसी एक प्रतिनिधि के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके व्यापक मायने हैं। उनके मुताबिक, यह चुनाव प्रदेश में शिक्षा से जुड़े मुद्दों, सामाजिक स्वाभिमान और विकास की दिशा को आगे बढ़ाने का अवसर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान में इन विषयों को प्रमुखता देते हुए चुनाव की भूमिका को रेखांकित किया।

सुशासन की निरंतरता पर दिया जोर

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव को प्रदेश में सुशासन की निरंतरता सुनिश्चित करने से भी जोड़ा। उनके बयान के अनुसार, शासन व्यवस्था, विकास कार्यों और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने इस चुनाव को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की बात कही। हालांकि, उनके बयान में किसी विशेष MLC सीट, चुनाव कार्यक्रम या उम्मीदवार का उल्लेख नहीं किया गया है।

राजनीतिक दृष्टि से अहम है चुनाव

उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधान परिषद चुनावों का अपना महत्व है। ऐसे चुनावों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों और संस्थागत प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनते हैं। पंकज चौधरी का बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी प्राथमिकताओं और विचारों को जनता के सामने रख रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस वक्तव्य से पार्टी की ओर से शिक्षा, विकास, स्वाभिमान और सुशासन को प्रमुख मुद्दों के रूप में प्रस्तुत करने का संकेत मिलता है। अब यह देखना होगा कि संबंधित चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल किन मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और मतदाताओं के सामने अपनी बात किस तरह रखते हैं।

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Updated on:

20 Oct 2026 02:59 pm

Published on:

20 Oct 2026 02:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पंकज चौधरी का MLC चुनाव पर बड़ा बयान! शिक्षा, विकास और सुशासन को बताया सबसे अहम

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