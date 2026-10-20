पंकज चौधरी का MLC चुनाव पर बड़ा बयान! शिक्षा, विकास और सुशासन को बताया सबसे अहम

UP MLC Election: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य (MLC) चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस चुनाव को केवल एक प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया तक सीमित न मानते हुए इसे प्रदेश में शिक्षा, स्वाभिमान, विकास और सुशासन की निरंतरता सुनिश्चित करने का अवसर बताया। उनके बयान को चुनाव के महत्व और पार्टी के राजनीतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में देखा जा रहा है।

