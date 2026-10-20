Akhilesh Yadav Statement: ‘अपने बूथ पर रहकर मदद करना’-अखिलेश यादव की अपील, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बूथों पर गोलमाल करने का आरोप लगाया (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
Akhilesh Yadav Urges SP Workers To Stay Alert: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से 24 तारीख को अपने-अपने बूथों पर मौजूद रहकर सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने बूथ स्तर पर सतर्कता बरतने का संदेश देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाए। अखिलेश यादव के बयान के बाद बूथ प्रबंधन और चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो सकती है।
अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा, 'आप सभी से निवेदन है कि 24 तारीख को अपने बूथ पर रहकर मदद करना।' उनके इस संदेश को बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी निभाने के आह्वान के रूप में देखा जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया में बूथ स्तर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मतदाताओं से संपर्क, संगठनात्मक समन्वय और मतदान से संबंधित गतिविधियां यहीं केंद्रित रहती हैं।
सपा प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, 'बीजेपी के लोग बूथ पर गोलमाल कर रहे हैं।' उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल में आरोप-प्रत्यारोप की चर्चा को हवा दी है। हालांकि, बूथों पर कथित गड़बड़ी के संबंध में बयान में किसी विशेष स्थान, घटना या प्रमाण का उल्लेख नहीं है। इसलिए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
अखिलेश यादव की अपील से स्पष्ट है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्धारित तारीख पर बूथों पर सक्रिय रहने का संदेश दिया जा रहा है। चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता की शिकायत होने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को सूचना देना और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर शिकायत दर्ज कराना महत्वपूर्ण होता है।
फिलहाल, 24 तारीख को लेकर अखिलेश यादव की अपील और बीजेपी पर लगाए गए आरोप राजनीतिक चर्चा का विषय हैं। इस मामले में बीजेपी की प्रतिक्रिया तथा कथित गड़बड़ियों से संबंधित किसी आधिकारिक शिकायत या निर्वाचन अधिकारियों के बयान की जानकारी सामने आने पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
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