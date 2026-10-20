Akhilesh Yadav Statement: ‘अपने बूथ पर रहकर मदद करना’-अखिलेश यादव की अपील, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा, 'आप सभी से निवेदन है कि 24 तारीख को अपने बूथ पर रहकर मदद करना।' उनके इस संदेश को बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी निभाने के आह्वान के रूप में देखा जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया में बूथ स्तर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मतदाताओं से संपर्क, संगठनात्मक समन्वय और मतदान से संबंधित गतिविधियां यहीं केंद्रित रहती हैं।