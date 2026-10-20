‘जो पीड़ित है, वो पीडीए है’-अखिलेश यादव का नया चुनावी संदेश, 2027 के लिए सपा ने तेज की तैयारी

Jo Peedit Hai Wo PDA Hai: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन प्रचार वाहनों पर लिखा नारा-‘जो पीड़ित है, वो पीडीए है’-राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस अभियान के जरिए समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग सहित वंचित और पीड़ित तबकों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेगी। पार्टी का लक्ष्य प्रचार अभियान को गांव-गांव और शहर-शहर तक ले जाकर जनसंपर्क को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरना है।