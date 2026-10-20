‘प्रतिरोध की जगहों को खत्म मत कीजिए’, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने दी चेतावनी, बोले- डीलिमिटेशन पर विपक्ष एकजुट

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने अखिलेश यादव के 22 अक्टूबर को रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने पर कहा, "अच्छी बात है, उनकी पार्टी के नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। मुलायम सिंह के साथी हैं आजम खान और उन्हें दुश्मनी की भावनावश भारतीय जनता पार्टी प्रताड़ित कर रही है। राजनीतिक नहीं बल्कि क्रिमिनल दुश्मनी की तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रही है, आजम खान के साथ क्रिमिनल की तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में, अखिलेश यादव का अपने पारिवारिक सदस्य के पास जाना, अपनी पार्टी के बड़े नेता के पास जाना एक सुखद बात है। ताकि पूरे प्रदेश में यह संदेश भी जाए और आजम खान को भी इसका हौसला मिले।"