‘घोषणापत्र से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करें सपा’: योगी के मंत्री दानिश आजाद ने अखिलेश पर बोला तीखा हमला

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को अपना घोषणापत्र जारी करने से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करना चाहिए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि 2012 से 2017 तक यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस दौरान उन्होंने राज्य के विकास के लिए असल में क्या किया? उन्हें इसका रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए। हालांकि, अपने कार्यकाल में उन्होंने यूपी में विकास नहीं किया, बल्कि राज्य का नुकसान ही किया। अगर आप उनके शासन के नतीजों को देखें, तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह विफल रही। यही वजह है कि जनता ने 2017 और 2022 में उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, और 2027 में भी यही नतीजा देखने को मिलेगा।