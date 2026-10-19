‘घोषणापत्र से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करें सपा’: योगी के मंत्री दानिश आजाद ने अखिलेश पर बोला तीखा हमला

मंत्री दानिश आजाद अंसारी फोटो-ANI
Danish Azad Ansari SP Report Card Statement:उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां और रणनीतियां अंतिम चरण में हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी जल्द ही अपना घोषणापत्र जारी करने वाली है। सपा के घोषणापत्र को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पार्टी का घोषणापत्र जारी करने से पहले अपनी पूर्व सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को अपना घोषणापत्र जारी करने से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करना चाहिए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि 2012 से 2017 तक यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस दौरान उन्होंने राज्य के विकास के लिए असल में क्या किया? उन्हें इसका रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए। हालांकि, अपने कार्यकाल में उन्होंने यूपी में विकास नहीं किया, बल्कि राज्य का नुकसान ही किया। अगर आप उनके शासन के नतीजों को देखें, तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह विफल रही। यही वजह है कि जनता ने 2017 और 2022 में उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, और 2027 में भी यही नतीजा देखने को मिलेगा।
मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आधारहीन हो चुकी है। यह बिना सिर-पैर के बयान देती है और जनता को गुमराह व भ्रमित करने की नीयत से काम करती है। अपना घोषणापत्र जारी करने से पहले समाजवादी पार्टी को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि 2012 से 2017 तक अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या काम किया।
वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम अभी घोषणापत्र पर चर्चा नहीं करेंगे। हम इस पर 26 नवंबर को चर्चा करेंगे, जब हम सब एक साथ बैठेंगे और इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम बताएंगे कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी हर क्षेत्र में कैसे काम करने की योजना बना रही है, और भविष्य के लिए दिशा व प्राथमिकताएं तय करेंगे।
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