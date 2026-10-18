18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

‘2027 के चुनाव में सपा हो जाएगी चारों खाने चित्त’, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा- भाजपा 2047 तक सत्ता में रहेगी

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि 2027 के चुनाव में सपा चारों खाने चित्त हो जाएगी और भाजपा 2047 तक सत्ता में रहेगी।
2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Mohsina Bano

Oct 18, 2026

Keshav Prasad Maurya

यूपी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (फोटो IANS)

Keshav Prasad Maurya Statement: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि 'भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है' केशव मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ने दावा किया कि आगामी विधान परिषद और 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा और वह पूरी तरह से चारों खाने चित्त हो जाएगी।

हार के बाद EVM का रोना रोएगी सपा

केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि, "सपा बहादुर अखिलेश यादव सिर्फ बयान देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे आने पर उनकी असली स्थिति सबके सामने आ जाएगी। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि जब 2027 के चुनाव में सपा को हार मिलेगी तो इसके बाद वे हमेशा की तरह ईवीएम में गड़बड़ी और भाजपा पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का रोना रोएंगे।"

'2047 तक सत्ता में रहेगी भाजपा'

डिप्टी सीएम ने भाजपा के लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ 2027 ही नहीं बल्कि 2047 तक सत्ता में रहेगी। भाजपा का मुख्य लक्ष्य विकसित भारत के साथ-साथ विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी और अराजकता का दौर अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि जनता को यह सब पसंद नहीं है।

कोलकाता हादसे पर राजनीति करना गलत

कोलकाता में हुए दुखद हादसे को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भी केशव मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और इस मुश्किल घड़ी में पूरे देश को प्रभावित लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई इतने बड़े और दुखद हादसे पर भी राजनीति कर रहा है तो यह बहुत ही घटिया आचरण और गंदी राजनीति है।

अतीक अहमद के पोस्टर पर भी दिया जवाब

राजधानी लखनऊ में माफिया अतीक अहमद को रावण के रूप में दिखाने वाले पोस्टर को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी डिप्टी सीएम ने जवाब दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी को अतीक अहमद जैसे माफिया का पोस्टर लगवाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है।

प्रयागराज में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे प्रयागराज के सर्किट हाउस पहुंचे। यहां से वह झूंसी के अंदावा स्थित हेरिटेज रिसोर्ट के लिए रवाना हुए जहां MLC चुनाव को लेकर मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद उनका करछना क्षेत्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम और फिर शाम को सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ अहम बैठक का कार्यक्रम तय है। शाम करीब 7:45 बजे वह राजकीय विमान से वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।

UP News: एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत पर मायावती ने जताया दुख, सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग

ये भी पढ़ें
Mayawati, BSP, Greater Noida Family Death, UP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

केशव प्रसाद मौर्य

केशव प्रसाद मौर्य

समाजवादी पार्टी

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2026 04:04 pm

Published on:

18 Oct 2026 03:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / ‘2027 के चुनाव में सपा हो जाएगी चारों खाने चित्त’, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा- भाजपा 2047 तक सत्ता में रहेगी

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

माफिया अतीक के गढ़ कसारी-मसारी का बदला नाम: सीएम योगी ने किया ‘श्रीकृष्ण पुरी’ करने का ऐलान

cm yogi adityanath
प्रयागराज

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट घोषित, 32,679 पदों पर अभ्यर्थियों की सूची जारी, uppbpb.gov.in पर देखें रिजल्ट

UP Police Constable Final result 2026, UP Police, UP Police Merit List PDF, UPPRPB Result, UP Police Cut Off Marks
प्रयागराज

प्रयागराज: माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल

बोर्ड परीक्षा तारीख की घोषणा, फोटो सोर्स- X माध्यमिक शिक्षा परिषद
प्रयागराज

174 जानें बचाने वाले हीरो कैप्टन स्मित मच्छार के लिए प्रयागराज में गंगा आरती, जल्द  स्वास्थ्य की कामना

Captain Smit Machchhar
प्रयागराज

प्रयागराज: ‘दीक्षित, उपाध्याय में नहीं करते लड़कियों की शादी’, रामभद्राचार्य के बयान पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस

रामभद्राचार्य
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.