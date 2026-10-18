‘2027 के चुनाव में सपा हो जाएगी चारों खाने चित्त’, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा- भाजपा 2047 तक सत्ता में रहेगी

Keshav Prasad Maurya Statement: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि 'भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है' केशव मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ने दावा किया कि आगामी विधान परिषद और 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा और वह पूरी तरह से चारों खाने चित्त हो जाएगी।