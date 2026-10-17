UP News: एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत पर मायावती ने जताया दुख, सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग

यह दिल दहला देने वाली घटना रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के नंगला श्रीपदम गांव की है। यहां मजदूरी करने वाले 37 वर्षीय महेश उनकी 35 वर्षीय पत्नी ललिता 11 साल के बेटे लड्डू 7 साल की बेटी मिष्टी और 3 साल के बेटे साक्षत का शव उनके ही घर के अंदर बिस्तर पर पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात करीब दस बजे पूरा परिवार खाना खाकर सोया था। शनिवार सुबह जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ। आवाज लगाने पर भी जब अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसियों ने खिड़की से झांककर देखा। अंदर बिस्तर पर पांचों लोग बेसुध पड़े थे जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।