कानपुर में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर से टकराकर आग का गोला बना लोडर; कंडक्टर की जिंदा जलकर मौत

टक्कर के तुरंत बाद लोडर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठते ही ड्राइवर श्याम यादव ने तो तुरंत अपनी तरफ का दरवाजा खोला और नीचे छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। लेकिन कंडक्टर सत्यभान की तरफ वाली खिड़की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं खुल सकी। खिड़की जाम होने के कारण सत्यभान लोडर के अंदर ही बुरी तरह फंस गया। आग इतनी तेजी से फैली कि सत्यभान को बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं मिला और आग की तेज लपटों के बीच उसकी जिंदा जलकर मौत हो गई।