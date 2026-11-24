अर्पणा यादव फोटो सोर्स ANI
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने आजम खां को लेकर पूछे गए सवाल पर तीखी टिप्पणी की है। कानपुर देहात में एक कथा कार्यक्रम में पहुंचीं अपर्णा से आजम खान की जेल से रिहाई को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने बिना नाम लिए आजम खां को 'असुर' कह दिया। अपर्णा ने कहा कि ऐसे लोगों की बात करने के बजाय कथा सुननी चाहिए। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की दोबारा सरकार बनने का भरोसा जताया। वहीं, दूसरी ओर आजम खां ने असदुद्दीन ओवैसी से अब्दुल नाम को लेकर माफी मांगने की बात कही है।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव सोमवार को कानपुर देहात पहुंची थीं। यहां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति की ओर से आयोजित कथा कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने उनसे आजम खां की जेल से रिहाई को लेकर सवाल किया। इस पर अपर्णा ने बिना नाम लिए कहा कि हमें लगता है कि कथा सुननी चाहिए। ऐसे असुरों-भयंकरों की बात नहीं करनी चाहिये।
उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है। अपर्णा ने इस दौरान सपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा महिला विरोधी रही है और उसने केवल अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाया है।
अपर्णा यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने भाजपा की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि प्रदेश में कमल खिलेगा और भाजपा फिर सरकार बनाएगी।
उन्होंने महिला अधिकारों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। अपर्णा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के समय सबसे पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराने की पहल की थी। इसके जरिए उन्होंने सपा और भाजपा के बीच महिलाओं को लेकर अंतर बताने की कोशिश की।
दूसरी ओर, आजम खां ने असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर नाराजगी जताई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि नेता, विधायक और सांसद बनेगा। आजम ने ओवैसी से अल्लाह के नाम पर माफी मांगने को कहा।
आजम खां ने कहा, ‘बारगाह-ए-खुदावंदी, बारगाह-ए-इलाही (ईश्वर के दरबार) में तौबा करें, कलमा पढ़ें। अब्दुल दरी नहीं उठाएगा। नौजुबिल्लाह, मैं अल्लाह से तौबा करता हूं। वरना मैं कुफ्र के दायरे में दाखिल हो जाऊंगा। मैं मुल्हिद हो जाऊंगा। मैं मुशरिक हो जाऊंगा। अगर मैं अब्दुल की तौहीन कर रहा हूं तो लानत हो मुझ पर और लानत हो हर उस इंसान पर, जो अब्दुल से दरी उठवाने की बात कर रहा है। क्योंकि अब्दुल अल्लाह, अब्दुल करीम, अब्दुल रहीम अल्लाह के नाम हैं। अल्लाह से माफी मांगिए। चंद वोटों के लिए क्या आप अब्दुल रहीम से दरी बिछवाएं और उठवाएंगे।’
दरअसल, 18 अक्टूबर को रामपुर के टांडा में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि नेता बनेगा, विधायक और सांसद बनेगा। उन्होंने मुसलमानों से अपने वोट का सही इस्तेमाल करने और राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए एकजुट होने की अपील की थी।
ओवैसी के इसी बयान पर आजम खां ने प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुल नाम को लेकर उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई और माफी मांगने की बात कही।
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