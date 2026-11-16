कानपुर के पांच मंजिला अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, महिला समेत 2 की मौत, 25 लोगों का रेस्क्यू

एसीपी कोतवाली अमित पांडे ने बताया कि आज सुबह करीब 4:30 AM बजे हमें सूचना मिली कि फीलखाना थाने के पटकापुर चौकी इलाके में मौजूद राधिका अपार्टमेंट में आग लग गई है। जैसे ही हमें सूचना मिली, हम तुरंत मौके पर पहुंचे और फायर टीम को वहां भेजा। उन्होंने आग पर काबू पा लिया। बिल्डिंग में करीब 12 फ्लैट थे। कुछ लोग आस-पास के घरों की दीवारों से चढ़कर भागने में कामयाब रहे, जबकि फायर टीम ने करीब छह लोगों को बचाया। उनमें एक बुजुर्ग, कुछ महिलाएं और एक बच्चा था। पुलिस ने बताया कि हादसे के दौरान अपार्टमेंट में फंसे करीब 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।