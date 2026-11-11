कानपुर सेंट्रल के पास चौरी चौरा एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे, गोरखपुर जा रही थी; रेलवे अफसर घटनास्थल पर पहुंचे

असम में भी पटरी से उतरी थी ट्रेनबता देें कि कानपुर से पहले आज ही (11 नवंबर) को असम में भी ट्रेन हादसा हुआ था। गुवाहाटी के पास डिगारू रेलवे स्टेशन पर कोलकाता सायरंग एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। ट्रेन में 300 से ज्यादा यात्री सवार थे। असम के मुख्यमंत्री ने बताया था कि हादसे में ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में 4 यात्रियों को मामूली चोटें आईं। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक, सायरंग से कोलकाता जा रही ट्रेन को दूसरी ट्रेन को रास्ता देने के लिए डिगारू स्टेशन पर रोका जा रहा था। इसी दौरान लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रख सका और इंजन समेत पांच डिब्बे पटरी से उतर गए।