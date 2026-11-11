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कानपुर सेंट्रल के पास चौरी चौरा एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे, गोरखपुर जा रही थी; रेलवे अफसर घटनास्थल पर पहुंचे

Kanpur Train Derailment: कानपुर सेंट्रल स्टेशन के पास बुधवार शाम चौरी चौरा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसे के बाद रेलवे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।
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कानपुर

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Mohsina Bano

Updated: 11 Nov 2026, 7:12 PM IST

Kanpur Train Derailment, Kanpur Chauri Chaura Express Accident News, Kanpur Train Derailment Update, UP News

कानपुर स्टेशन से निकलते ही पटरी से उतरी चौरीचौरा एक्सप्रेस (PC: ANI)

Kanpur Train Derailment: उत्तर प्रदेश के कानपुर अनवरगंज से गोरखपुर जाने वाली चौरी चौरा एक्सप्रेस (15003) के तीन डिब्बे बुधवार शाम कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गए। यह घटना शाम करीब 5:05 बजे हुई, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म 7 से रवाना ही हुई थी। डिब्बे B4, B5 और B6 पटरी से उतर गए। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि, हादसे में किसी यात्री के घायल होने की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

रेलवे अफसर मौके पर पहुंचे

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। डिप्टी CTM कानपुर के नेतृत्व में राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया। वहीं, प्रयागराज से भी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। रेलवे की ओर से मौके पर आवश्यक सुरक्षा संबंधी कार्रवाई की जा रही है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी। फिलहाल रेलवे प्रशासन की प्राथमिकता प्रभावित कोचों और ट्रैक से जुड़ी स्थिति को सुरक्षित करना तथा यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना है।

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यात्रियों और उनके परिजनों की सहायता के लिए रेलवे प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के लिए 0512-2323018, 0512-2323016 और 0512-2323015 नंबर जारी किए गए हैं। वहीं, प्रयागराज जंक्शन के लिए 0532-2408128, 0532-2407353 और 0532-2408149 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा फतेहपुर स्टेशन के लिए 9151833006 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।

असम में भी पटरी से उतरी थी ट्रेन

असम में भी पटरी से उतरी थी ट्रेनबता देें कि कानपुर से पहले आज ही (11 नवंबर) को असम में भी ट्रेन हादसा हुआ था। गुवाहाटी के पास डिगारू रेलवे स्टेशन पर कोलकाता सायरंग एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। ट्रेन में 300 से ज्यादा यात्री सवार थे। असम के मुख्यमंत्री ने बताया था कि हादसे में ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में 4 यात्रियों को मामूली चोटें आईं। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक, सायरंग से कोलकाता जा रही ट्रेन को दूसरी ट्रेन को रास्ता देने के लिए डिगारू स्टेशन पर रोका जा रहा था। इसी दौरान लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रख सका और इंजन समेत पांच डिब्बे पटरी से उतर गए।

ट्रेन में कोलकाता, नैहाटी, कृष्णानगर, मालदा और कटिहार मंडल के अलग अलग स्टेशनों से यात्री सवार हुए थे। इनमें से कई यात्रियों को गुवाहाटी से आगे की यात्रा करनी थी। यात्रियों और उनके परिजनों की मदद के लिए रेलवे ने सियालदह, अलीपुरद्वार, नैहाटी और बहरमपुर कोर्ट स्टेशनों पर सहायता केंद्र भी बनाए थे।

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