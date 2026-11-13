फर्जी पते से 21 करोड़ का कारोबार! जीएसटी विभाग की जांच में 3.85 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा

राज्य कर विभाग की उपायुक्त (विशेष अनुसंधान शाखा) क्षेत्र-बी सुषमा सिंह के मुताबिक, राजस्थान के जयपुर स्थित सेन कॉलोनी, स्टेशन रोड निवासी रौनक शर्मा ने 12 अप्रैल 2023 को एमएस आरएस सर्विसेज के नाम से जीएसटी पंजीयन कराया था। इसके लिए उन्होंने कानपुर का पता ऑफिस नंबर-25, पीजी ब्वॉयज हॉस्टल, उनामे रोड, रतनपुर कॉलोनी के पास, पुराना कानपुर दर्ज कराया था।विभागीय अधिकारियों ने पंजीयन के करीब छह महीने बाद संबंधित पते पर पहुंचकर स्थलीय जांच की। इस दौरान वहां घोषित व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं मिला। जांच में सामने आया कि फर्म संचालक ने कथित तौर पर कूटरचित दस्तावेजों के जरिये कानपुर का पता दिखाकर जीएसटी पंजीयन कराया था।