त्योहार पर ठगी: मिठाई, गिफ्ट और पूजा सामग्री की ऑनलाइन बुकिंग का जाल

एक्सपर्ट व्यू

ठगों की साइकोलॉजी और ट्रैप

संजीव नयन शर्मा डीएसपी स्टेट साइबर सेल ग्वालियर

त्योहारी सीजन में ठग लोगों की दो कमजोरियां समय पर डिलीवरी की ङ्क्षचता और सस्ता सामान पाने के लालच का फायदा उठाते हैं। लोगों को फंसाने के एसईओ टूल्स के जरिए गूगल पर कंपनी के नाम पर अपना मोबाइल नंबर टॉप रिजल्ट्स में दिखाते हैं। झांसे में आने वाले को साइबर ठग 5 या 10 रुपए का डिलीवरी चार्ज भुगतान के लिए लिंक भेजते हैं जो मैलिशियस वेबपेज या एपीके फाइल होती है,इसके जरिए खरीदार के फोन का रिमोट एक्सेस या बैकिंग क्रेडेंशियल्स चुराते हैं। ठग ई-कॉमर्स पोर्टल्स की हूबहू दिखने वाली वेबसाइट बनाते हैं जिसका डोमेन नाम में असली से एक या दो ही अक्षर अलग होते हैं। जल्दबाजी में लोग इसे इसमें धोखा खाते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा ब्रांडेड कंपनी की बेवसाइट पर ही पूरी तरह जांच परख कर ही संपर्क करना चाहिए।