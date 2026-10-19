19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कानपुर

‘बेटी को ले जाओ, कुछ हुआ तो जिम्मेदारी नहीं’: ससुर के फोन से घबराई मां, मुकदमा दर्ज

Mental Harassment Case:पश्चिम बंगाल में लोजपा (रामविलास) की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष एकता बगारिया ने बेटी के ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। तहरीर पर कल्याणपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Oct 19, 2026

Kanpur News

सांकेतिक फोटो

Kanpur Crime News:कानपुर में ससुराल में बेटी को मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। यह आरोप पश्चिम बंगाल में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष एकता बगारिया ने लगाया है। उनका कहना है कि बेटी के ससुर ने कोलकाता फोन कर उसे कानपुर से ले जाने के लिए कहा और किसी घटना या दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया। एकता की तहरीर पर कल्याणपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नौकरी छोड़कर कानपुर आई थी बेटी

एकता बगारिया के मुताबिक, उनकी बेटी ध्वनि बगारिया की शादी कानपुर के कल्याणपुर स्थित आवास विकास-1 निवासी सरोज यादव के बेटे से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही बेटी के ससुर उस पर नौकरी छोड़कर कानपुर आने और ससुराल की संपत्ति की देखभाल करने का दबाव बना रहे थे। इस दबाव के चलते बेटी ने नौकरी छोड़ दी और कानपुर आ गई।

रोजाना अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप

एकता का आरोप है कि कानपुर आने के बाद बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। उसके साथ रोजाना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। इससे बेटी मानसिक तनाव से गुजर रही थी। एकता के अनुसार, बेटी को उम्मीद थी कि ससुराल में परिस्थितियां सामान्य रहेंगी, लेकिन उसे लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा।

तीन दिन पहले घर छोड़कर चला गया दामाद

एकता बगारिया ने बताया कि तीन दिन पहले उनका दामाद बिना कुछ बताए घर से चला गया। इसके दो दिन बाद बेटी के ससुर सरोज यादव ने कोलकाता फोन किया। आरोप है कि उन्होंने एकता से कहा कि वह कानपुर आकर अपनी बेटी को ले जाएं। साथ ही यह भी कहा कि यदि कोई घटना या दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी।ससुर की ओर से कही गई इस बात के बाद एकता बगारिया ने पुलिस से शिकायत की। उन्होंने बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने और आर्थिक उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरू

मामले में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि एकता बगारिया की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

#में अब तक
Kanpur News

‘बेटी को ले जाओ, कुछ हुआ तो जिम्मेदारी नहीं’: ससुर के फोन से घबराई मां, मुकदमा दर्ज

cime sceen photo

Kanpur News: बैडमिंटन विवाद में मां-बेटे से मारपीट, 10 माह बाद FIR

Kanpur News

Kanpur News:पहले घर में घुसकर पीटा, फिर नकदी-जेवर लेकर चली गई पत्नी, छह महीने बाद दर्ज हुई FIR

जीएसटी विभाग

कानपुर में फर्जी GST फर्म का खेल! कागजों पर कारोबार, जांच में गायब मिली कंपनी

Kanpur News

Kanpur News: एक साल से महिला को कर रहा था परेशान, बेटी को स्कूल से उठाने की कोशिश, मुकदमा दर्ज

Cyber ​​Crime

Kanpur News: पहले दिखाए कमाई के सपने, फिर 19.46 लाख लेकर गायब, मुकदमा दर्ज

Kanpur News

पत्नी की मौत के दिन पति को जहर देकर छत से फेंकने का आरोप, 14 महीने बाद कोर्ट के आदेश पर FIR

Kanpur News

Kanpur ATM Fraud: एटीएम में मदद के बहाने बदल लिया कार्ड, खाते से 78 हजार रुपये निकाले,मुकदमा दर्ज

Kanpur News

Kanpur News:पति घर पर नहीं होता तो जेठ करता छेड़छाड़, सास-ससुर और जेठानी पर भी मारपीट का आरोप, मुकदमा दर्ज

Saharanpur crime news

सहारनपुर में भागवत कथा के दौरान पांच महिलाओं के गहने चोरी, पुलिस ने दर्ज की FIR

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2026 05:25 pm

Published on:

19 Oct 2026 05:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / ‘बेटी को ले जाओ, कुछ हुआ तो जिम्मेदारी नहीं’: ससुर के फोन से घबराई मां, मुकदमा दर्ज

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News: बैडमिंटन विवाद में मां-बेटे से मारपीट, 10 माह बाद FIR

cime sceen photo
कानपुर

Kanpur News:पहले घर में घुसकर पीटा, फिर नकदी-जेवर लेकर चली गई पत्नी, छह महीने बाद दर्ज हुई FIR

Kanpur News
कानपुर

झपकी बनी काल! कानपुर में भयानक हादसे के बाद धू-धू कर जला लोडर, दमकल टीम ने पाया आग पर काबू

Kanpur Road Accident, Bilhaur News, UP Road Accident, Loader Fire, Conductor Burnt Alive, Kanpur Police, UP News
कानपुर

कानपुर में फर्जी GST फर्म का खेल! कागजों पर कारोबार, जांच में गायब मिली कंपनी

जीएसटी विभाग
कानपुर

Kanpur News: एक साल से महिला को कर रहा था परेशान, बेटी को स्कूल से उठाने की कोशिश, मुकदमा दर्ज

Kanpur News
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.