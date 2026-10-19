‘बेटी को ले जाओ, कुछ हुआ तो जिम्मेदारी नहीं’: ससुर के फोन से घबराई मां, मुकदमा दर्ज

एकता बगारिया ने बताया कि तीन दिन पहले उनका दामाद बिना कुछ बताए घर से चला गया। इसके दो दिन बाद बेटी के ससुर सरोज यादव ने कोलकाता फोन किया। आरोप है कि उन्होंने एकता से कहा कि वह कानपुर आकर अपनी बेटी को ले जाएं। साथ ही यह भी कहा कि यदि कोई घटना या दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी।ससुर की ओर से कही गई इस बात के बाद एकता बगारिया ने पुलिस से शिकायत की। उन्होंने बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने और आर्थिक उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।