सहारनपुर में भागवत कथा के दौरान पांच महिलाओं के गहने चोरी, पुलिस ने दर्ज की FIR

कथा सुनने आई महिलाएं बबली देवी निवासी नवीन नगर, दीक्षा वालिया निवासी चंद्रनगर, मनीषा निवासी चंद्र नगर, तनु शर्मा निवासी चंद्र नगर, चम्पा वर्मा निवासी बसंत विहार ने पुलिस को बताया कि वह रोजाना की तरह दो सितंबर को तीन बजे कथा सुनने के लिए पहुंची थी। उस दिन की कथा का विराम हुआ तो करीब छह बजे उन्होंने पाया कि गले से सोने की चेन गायब है। आस-पास तुरंत तलाश शुरू की लेकिन कुछ भी बता नहीं चला। एक के बाद एक पांच महिलाएं सामने आई जिनके गले से सोने की चेन गायब थी। इन महिलाओं ने रिपोर्ट तो दर्ज करवा दी है लेकिन महिलाओं का कहना है कि अब तो भागवतजी ही इन चोरों के सबक सिखाएंगी।