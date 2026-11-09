शाहजहांपुर में दो सहेलियों की संदिग्ध मौत से सनसनी; सुबह-सवेरे दौड लगाने घर से निकली थीं

प्रतीकात्मक तस्वीर। सोर्स-Ai
Shahjahanpur Crime News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना क्षेत्र के गांव में 2 नाबालिग सहेलियों के शव एक ही जामुन के पेड़ पर फंदे से लटके मिले। दोनों किशोरियां एक ही गांव की रहने वाली थी और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। परिजनों के मुताबिक दोनों रोज सुबह दौड़ लगाने के लिए घर से निकलती थी। सोमवार को भी वे तड़के घर से निकली थी लेकिन कुछ ही देर बाद उनके शव गांव के बाहर पेड़ पर लटके मिले।
जानकारी के अनुसार दोनों किशोरियां एक ही गांव की रहने वाली थी और उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। एक किशोरी की मां ने बताया कि दोनों रोज सुबह दौड़ लगाने जाती थी। सोमवार को भी दोनों सुबह जल्दी घर से निकली थी। सुबह करीब 6:30 बजे गांव के पूरब दिशा में स्थित गांव समाज की जमीन पर लोगो ने जामुन के पेड़ पर दोनों के शव लटके देखे। दोनों के शव अलग-अलग दुपट्टों से फंदे पर लटके हुए थे। यह दृश्य देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर भीड़ जमा हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही निगोही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। टीम ने मौके से सभी जरूरी सबूत जुटाए। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस मृतकाओं के परिजनों से भी लगातार पूछताछ कर रही है।
पुलिस की शुरुआती जांच और जानकारी के मुताबिक, दोनों सहेलियों के बीच फोन पर लंबी बातचीत होती थी। हालांकि उनकी बातचीत किस बारे में होती थी और इसका इस दर्दनाक घटना से कोई संबंध है या नहीं इस बारे में अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। दोनों किशोरियों की मौत के बाद उनके परिवारों में मातम पसरा है। गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध है।
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