शाहजहांपुर में दो सहेलियों की संदिग्ध मौत से सनसनी; सुबह-सवेरे दौड लगाने घर से निकली थीं

जानकारी के अनुसार दोनों किशोरियां एक ही गांव की रहने वाली थी और उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। एक किशोरी की मां ने बताया कि दोनों रोज सुबह दौड़ लगाने जाती थी। सोमवार को भी दोनों सुबह जल्दी घर से निकली थी। सुबह करीब 6:30 बजे गांव के पूरब दिशा में स्थित गांव समाज की जमीन पर लोगो ने जामुन के पेड़ पर दोनों के शव लटके देखे। दोनों के शव अलग-अलग दुपट्टों से फंदे पर लटके हुए थे। यह दृश्य देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर भीड़ जमा हो गई।