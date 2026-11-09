10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सहारनपुर

शाहजहांपुर में दो सहेलियों की संदिग्ध मौत से सनसनी; सुबह-सवेरे दौड लगाने घर से निकली थीं

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 नाबालिग सहेलियों के शव मिले। पुलिस और फोरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सहारनपुर

image

Mohsina Bano

Updated: 9 Nov 2026, 3:30 PM IST

crime scene

प्रतीकात्मक तस्वीर। सोर्स-Ai

Shahjahanpur Crime News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना क्षेत्र के गांव में 2 नाबालिग सहेलियों के शव एक ही जामुन के पेड़ पर फंदे से लटके मिले। दोनों किशोरियां एक ही गांव की रहने वाली थी और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। परिजनों के मुताबिक दोनों रोज सुबह दौड़ लगाने के लिए घर से निकलती थी। सोमवार को भी वे तड़के घर से निकली थी लेकिन कुछ ही देर बाद उनके शव गांव के बाहर पेड़ पर लटके मिले।

सुबह सवेरे दौड लगाने निकली थी सहेलियां

जानकारी के अनुसार दोनों किशोरियां एक ही गांव की रहने वाली थी और उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। एक किशोरी की मां ने बताया कि दोनों रोज सुबह दौड़ लगाने जाती थी। सोमवार को भी दोनों सुबह जल्दी घर से निकली थी। सुबह करीब 6:30 बजे गांव के पूरब दिशा में स्थित गांव समाज की जमीन पर लोगो ने जामुन के पेड़ पर दोनों के शव लटके देखे। दोनों के शव अलग-अलग दुपट्टों से फंदे पर लटके हुए थे। यह दृश्य देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर भीड़ जमा हो गई।

‘राशन में सरसों का तेल भी मिलेगा’, अयोध्या घटना पर अखिलेश ने BJP पर साधा निशाना, बोले- अगला चुनाव महिला-युवा बनाम भाजपा होगा

ये भी पढ़ें
Akhilesh Yadav

पुलिस और जांच टीम कर रही कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही निगोही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। टीम ने मौके से सभी जरूरी सबूत जुटाए। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस मृतकाओं के परिजनों से भी लगातार पूछताछ कर रही है।

फोन पर होती थी लंबी बातचीत

पुलिस की शुरुआती जांच और जानकारी के मुताबिक, दोनों सहेलियों के बीच फोन पर लंबी बातचीत होती थी। हालांकि उनकी बातचीत किस बारे में होती थी और इसका इस दर्दनाक घटना से कोई संबंध है या नहीं इस बारे में अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। दोनों किशोरियों की मौत के बाद उनके परिवारों में मातम पसरा है। गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध है।

‘दिवाली से पहले बड़ी साजिश थी’, वसुंधरा पुलिस चौकी धमाके पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने दिया बयान; जानिए क्या कहा

ये भी पढ़ें
Gopal Rai, Ghaziabad Police Post Blast, Vasundhara Police Chowki, KGMU Lucknow, Vishwa Hindu Raksha Parishad, UP News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.