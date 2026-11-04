कार पल पलटा कंटेनर, कटर से काटकर निकालने पड़े घायल! चार की मौत

इस घटना के बाद विश्वेश कपूर के भाई के घर में भी मातम छाया हुआ है। छोटे भाई ने बताया कि मां और भैया-भाभी का फोन आया था तो हमने यही कहा था कि आराम से आ जाना अभी दिवाली की तैयारियां चल रही है लेकिन भैया नहीं माने और चल दिए। विश्वेश ने अपने छोटे भाई से कहा था कि अब सड़क बहुत अच्छी हो गई है समय नहीं लगता है। दिवाली पर बहुत सी तैयारियां करनी हैं। घर पर लड़ियां लगाने वाले आ गए हैं। पूरे घर को सजा दिया गया है इसलिए ज्यादा समय नहीं रुकेंगे बस तुम लोगों से मिल लेंगे और लौट आएंगे। इतना कहकर विश्वेश अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर सहारनपुर से देहारदून के लिए रवाना हो गए। अब परिवार बार-बार इसी बात को बोल रहा है कि यदि वह रुक जाते तो यह हाद्सा ना होता। परिवार के लोगों की दिवाली की सारी खुशियां मातम में बदल गई हैं। अब रिश्तेदार और इस घटना को सुनकर दुख जताने आए लोग यही कह रहे हैं कि बस यही काल था जो उन्हे बुला रहा था।