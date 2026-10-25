‘भाजपा से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए’, इमरान मसूद बोले- बोले- हिंदुस्तान मेरी रगों में दौड़ता है

कैंपस में हो रहे प्रदर्शनों और नारों पर पूछे गए सवाल पर मसूद ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था को तेजी से काम करना चाहिए और आरोपियों को लंबे समय तक बिना सुनवाई जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए। पांच साल हो गए और ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ। इससे पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी दोषी है या नहीं, यह अदालत तय करेगी, लेकिन व्यवस्था को पूरी तरह रोक देने पर लोग सवाल उठाएंगे ही।