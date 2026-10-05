देवबंद के अमजद ने हिंदू नाम से बनाई प्रोफाइल, फीमेल इंस्टा फ्रेंड की तहरीर पर FIR दर्ज

युवती ने पुलिस को यह भी बताया कि जब उसे पता चल गया कि आर्यन वास्तव में अमजद है तो उसने वापस अपने घर लौटने की बात कही। इस पर युवक ने उसे प्रलोभन दिए लेकिन जब युवती ने साफ इंकार कर दिया और तो आरोप है कि अमजद ने अपने तीन दोस्त भी बुला लिए जिन्होंने उसके साथ छोड़छाड़ की। इस तरह युवती का कहना है कि वह फंस गई थी लेकिन किसी तरह निकलकर थाने पहुंची और अमजद के खिलाफ तहरीर पुलिस को दी। अब पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है लेकिन आरोपों की जांच की जा रही है। युवती ने जो आरोप लगाए हैं यदि जांच में वह सही पाए जाते हैं तो आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।