Gonda News: शादी के 5 साल बाद दहेज में बोलेरो की मांग, बबली की मौत के मामले में पति गिरफ्तार

इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से अहम सूचना मिली। बताया गया कि मामले में वांछित आरोपी आकाश पाण्डेय धिरजा मिश्र पुरवा बाईपास पुलिया के पास मौजूद है। वह वहां से कहीं भागने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई। टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस ने धिरजा मिश्र पुरवा बाईपास पुलिया के पास से आकाश पाण्डेय को पकड़ लिया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को थाने लाया गया। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, विवाहिता की मौत को लेकर लगाए गए आरोपों की विवेचना भी जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। विवाहिता की मौत के पीछे दहेज उत्पीड़न और बोलेरो की मांग से जुड़े आरोपों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।