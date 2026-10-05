Gonda News: शादी के 5 साल बाद दहेज में बोलेरो की मांग, बबली की मौत के मामले में पति गिरफ्तार

पुलिस टीम के साथ आरोपी पति फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल
Gonda News: गोण्डा जिले के परसपुर में दहेज में बोलेरो की मांग को लेकर विवाहिता बबली की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति आकाश पाण्डेय को गिरफ्तार किया है। मृतका के दादा ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज के लिए बबली को प्रताड़ित करते थे। एक अक्टूबर को उसकी हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी।
गोण्डा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र में विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान आकाश पाण्डेय पुत्र रामधीरज पाण्डेय के रूप में हुई है। वह धिरजा मिश्र पुरवा गांव का रहने वाला है। मामला एक अक्टूबर 2026 का है। इस दिन कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अम्बेडकर नगर के रहने वाले घनश्याम मिश्रा ने परसपुर थाने में लिखित तहरीर दी थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी पोती बबली की शादी 14 मई 2021 को आकाश पाण्डेय के साथ हुई थी।
तहरीर के अनुसार शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज को लेकर बबली से नाराज रहते थे। आरोप है कि उससे अतिरिक्त दहेज में बोलेरो गाड़ी की मांग की जा रही थी। मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था।
घनश्याम मिश्रा ने आरोप लगाया कि एक अक्टूबर को ससुराल पक्ष के लोगों ने एक राय होकर बबली की हत्या कर दी। इसके बाद शव को फंदे से लटका दिया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने नामजद और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू किया।
इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से अहम सूचना मिली। बताया गया कि मामले में वांछित आरोपी आकाश पाण्डेय धिरजा मिश्र पुरवा बाईपास पुलिया के पास मौजूद है। वह वहां से कहीं भागने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई। टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस ने धिरजा मिश्र पुरवा बाईपास पुलिया के पास से आकाश पाण्डेय को पकड़ लिया।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को थाने लाया गया। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, विवाहिता की मौत को लेकर लगाए गए आरोपों की विवेचना भी जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। विवाहिता की मौत के पीछे दहेज उत्पीड़न और बोलेरो की मांग से जुड़े आरोपों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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