Gonda News: लाइनमैन की मौत के बाद सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन, 50 लाख मुआवजा और पत्नी को नौकरी की मांग

गोंडा जिले के आर्यनगर-करनैलगंज मार्ग पर लैबुडवा गांव के पास रविवार को 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन ठीक करते समय बड़ा हादसा हो गया। अचानक बिजली सप्लाई आने से प्राइवेट लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया और पोल से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार बिजली उपकेंद्र आर्यनगर के कौड़िया फीडर के अंतर्गत लैबुडवा गांव के पास प्राइवेट लाइनमैन सीताराम गुप्ता (35) पुत्र राम सुंदर गुप्ता बिजली के पोल पर 11 हजार वोल्ट की लाइन ठीक कर रहा था। इसी दौरान अचानक बिजली सप्लाई आ गई। करंट की चपेट में आने से सीताराम पोल से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों के साथ बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दी। इसके बाद घायल सीताराम को इलाज के लिए जिले के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।