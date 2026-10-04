4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सुल्तानपुर

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसे में 4 की मौत, सैनिक का पार्थिव शरीर ले जा रही एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, सीएम योगी ने जताया दुख

Sultanpur News: सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एंबुलेंस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। एंबुलेंस लखनऊ से सूबेदार सत्यवान सिंह का पार्थिव शरीर लेकर गाजीपुर जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए परिजनों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं।
2 min read
Google source verification

सुल्तानपुर

image

Ankit Sai

Oct 04, 2026

UP News

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसे में 4 की मौत (X Photo @aditytiwarilive)

Uttar Pradesh News:सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह हुए हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब लखनऊ से सूबेदार सत्यवान सिंह का पार्थिव शरीर एंबुलेंस से गाजीपुर ले जाया जा रहा था। हलियापुर थाना क्षेत्र के जरई कला के पास करीब 8:30 बजे एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए अधिकारियों को मृतकों के परिजनों से बातचीत कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

ट्रक में पीछे से घुसी एंबुलेंस

पुलिस के मुताबिक, हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 79.6 किलोमीटर के पास हुआ। एंबुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर के बाद उसका केबिन पिचक गया और ड्राइवर का शव स्टेयरिंग में फंस गया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अयोध्या के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई।

शहीद का शव थाने में सुरक्षित

पुलिस के मुताबिक, देवरिया के रुद्रपुर निवासी सूबेदार मेजर सत्यवान कुछ दिन पहले पंचकुला में शहीद हुए थे। उनके परिजन शव लेने पंचकुला पहुंचे थे। शनिवार देर रात परिवार के लोग एंबुलेंस से पार्थिव शरीर लेकर देवरिया के लिए रवाना हुए थे। हादसे के बाद शहीद सूबेदार मेजर सत्यवान का पार्थिव शरीर हलियापुर थाने में सम्मान के साथ सुरक्षित रखवाया गया।

गैस कटर से निकाला गया शव

हादसे में एंबुलेंस के आगे बैठे लोगों और चालक को गंभीर चोटें आईं। चालक जसपाल का शव एंबुलेंस के अगले हिस्से में बुरी तरह फंस गया था। राहत टीम ने गैस कटर की मदद से एंबुलेंस का अगला हिस्सा काटकर शव को बाहर निकाला। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।

नींद की झपकी बनी वजह?

पुलिस की अब तक की जांच में हादसे की वजह चालक को नींद की झपकी आना मानी जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एंबुलेंस की रफ्तार तेज थी और अचानक वह बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। पुलिस मामले की विधिक कार्रवाई कर रही है।

वहीं, सीएम योगी ने एक्स पोस्ट में कहा कि जनपद सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुःखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। अधिकारियों को परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश दिए हैं।प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति प्रदान करें।

‘बात सीट की नहीं जीत की है’, गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव बोले- सीटों के बंटवारे से ज्यादा जीतने पर जोर

ये भी पढ़ें
Akhilesh Yadav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2026 11:38 am

Published on:

04 Oct 2026 11:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसे में 4 की मौत, सैनिक का पार्थिव शरीर ले जा रही एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, सीएम योगी ने जताया दुख

बड़ी खबरें

View All

सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस-ट्रक की भिड़ंत, गुरुग्राम से बिहार जा रहे 3 यात्रियों की मौत, 20 घायल

Highway Accident
सुल्तानपुर

About IPS Charu Nigam: कौन हैं IPS चारू निगम? 6 महीने में ही हो गया ट्रांसफर; दरोगा पर भड़कने का वीडियो भी हो चुका वायरल

about ips charu nigam transfer sultanpur sp up 112
सुल्तानपुर

Kumar Vishwas Court Case: 2014 के पुराने केस में कुमार विश्वास को कोर्ट का समन, 27 अगस्त को पेश होने का आदेश

Kumar Vishwas News Kumar Vishwas Court Case Kumar Vishwas Summons
सुल्तानपुर

‘बाहुबली ब्रदर्स’ VS BJP विधायक! जान के खतरे के दावे से गरमाई सुल्तानपुर में सियासत; आखिर क्या है टकराव की वजह

sultanpur sonu monu bjp mla vinod singh dispute life threat
सुल्तानपुर

वाराणसी से अयोध्या जा रही टूरिस्ट बस सुलतानपुर में डिवाइडर और बिजली के खंभे से टकराई; 12 श्रद्धालु घायल

sultanpur bus accident 12 pilgrims injured
सुल्तानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.