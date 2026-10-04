पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसे में 4 की मौत, सैनिक का पार्थिव शरीर ले जा रही एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, सीएम योगी ने जताया दुख

Uttar Pradesh News:सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह हुए हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब लखनऊ से सूबेदार सत्यवान सिंह का पार्थिव शरीर एंबुलेंस से गाजीपुर ले जाया जा रहा था। हलियापुर थाना क्षेत्र के जरई कला के पास करीब 8:30 बजे एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए अधिकारियों को मृतकों के परिजनों से बातचीत कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।