राहुल गांधी मानहानि केस: सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आज फैसला, शिकायतकर्ता के वकील बोले- पेशी अनिवार्य, दोषी पाए गए तो दो साल तक की सजा संभव

Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2018 के मानहानि मामले में सुल्तानपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाना है। सुनवाई और फैसले से पहले उनके वकील संतोष कुमार पांडे ने मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने अमित शाह पर की गई टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। वकील के मुताबिक, अगर कोर्ट राहुल गांधी को बरी कर देता है, तो शिकायतकर्ता के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प रहेगा। वहीं, अगर कोर्ट उन्हें दोषी ठहराता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दो साल तक की साधारण जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।