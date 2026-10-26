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राहुल गांधी मानहानि केस: सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आज फैसला, शिकायतकर्ता के वकील बोले- पेशी अनिवार्य, दोषी पाए गए तो दो साल तक की सजा संभव

Rahul Gandhi Sultanpur Court: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2018 के मानहानि मामले में सुल्तानपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट में फैसला सुनाया जाना है। इससे पहले उनके वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि अगर राहुल गांधी बरी होते हैं, तो शिकायतकर्ता के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प होगा। वहीं, दोषी पाए जाने पर IPC की धारा 500 के तहत दो साल तक की साधारण जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
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सुल्तानपुर

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Ankit Sai

Updated: 26 Oct 2026, 10:30 AM IST

UP News

राहुल गांधी और वकील संतोष कुमार पांडे

Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2018 के मानहानि मामले में सुल्तानपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाना है। सुनवाई और फैसले से पहले उनके वकील संतोष कुमार पांडे ने मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने अमित शाह पर की गई टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। वकील के मुताबिक, अगर कोर्ट राहुल गांधी को बरी कर देता है, तो शिकायतकर्ता के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प रहेगा। वहीं, अगर कोर्ट उन्हें दोषी ठहराता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दो साल तक की साधारण जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला

राहुल गांधी के वकील संतोष कुमार पांडे ने बताया कि यह मामला बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने अमित शाह को एक हत्या के मामले में आरोपी बताया था। इसके बाद विजय मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय विजय मिश्रा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और जिले में भाजपा के उपाध्यक्ष थे। वकील ने बताया कि शुरुआती सबूत मिलने के बाद कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 के तहत राहुल गांधी को समन जारी किया था। मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और शिकायत को साबित करने के लिए तीन गवाहों से पूछताछ की गई।

बरी होने पर शिकायतकर्ता के पास अपील का विकल्प

संतोष कुमार पांडे ने बताया कि फैसले के समय राहुल गांधी की कोर्ट में मौजूदगी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट उन्हें बरी कर देता है, तो शिकायतकर्ता ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। वहीं, अगर कोर्ट उन्हें दोषी ठहराता है, तो दो साल तक की साधारण जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। वकील ने कहा कि राहुल गांधी को दोषी ठहराने या बरी करने का फैसला और सजा की अवधि पूरी तरह कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगी। फैसला मामले में पेश किए गए कानूनी सबूतों के आधार पर सुनाया जाएगा।

जानिए राहुल गांधी मानहानि केस की पूरी टाइमलाइन

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला साल 2018 का है। इसकी शुरुआत अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर हुई थी। इसके बाद शिकायत दर्ज होने से लेकर अदालत में गवाही, राहुल गांधी के बयान और अंतिम बहस तक कई चरण आए। आइए, साल-दर-साल समझते हैं कि इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ।

साल 2018: अमित शाह पर टिप्पणी और शिकायत

8 मई: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के समय राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस समय अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। वहीं, साल 2023 में अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया

साल 2024: राहुल गांधी को मिली जमानत

राहुल गांधी 20 फरवरी को अदालत में पेश हुए। इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। बाद में शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने की मांग की। 26 जुलाई को राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया और 9 अक्टूबर को शिकायतकर्ता विजय मिश्रा की गवाही दर्ज की गई।

साल 2025: शिकायतकर्ता के गवाहों की गवाही

शिकायतकर्ता विजय मिश्रा की ओर से 28 फरवरी को गवाह अनिल मिश्रा की गवाही दर्ज की गई। 8 दिसंबर को शिकायतकर्ता के दूसरे गवाह रामचंद्र दुबे की गवाही दर्ज की गई।

साल 2026: वॉयस सैंपल की मांग से अंतिम बहस तक

20 फरवरी: मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के बजाय स्रोत में उल्लिखित सीआरपीसी की धारा 313 के तहत राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया। विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की। 21 मई को मजिस्ट्रेट कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद विजय मिश्रा ने सेशन कोर्ट में इसे चुनौती दी। एडीजे कोर्ट ने 15 जुलाई को उनकी निगरानी अर्जी खारिज कर दी। 10 सितंबर को जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की गई। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने इसे भी खारिज कर दिया।

6 अक्टूबर को मामले में अंतिम बहस शुरू हुई

12 अक्टूबर को केस की सुनवाई पूरी हुई। वहीं, 26 अक्टूबर को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे करीब छह साल पुराने मानहानि मामले में सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत में फैसला सुनाया जाना है।

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