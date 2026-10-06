सुल्तानपुर में आधी रात पुलिस की दबिश से हड़कंप, दीवार फांद घर में घुसने का वीडियो वायरल

Sultanpur Police Video Goes Viral: सुल्तानपुर में पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रात के अंधेरे में पुलिसकर्मी दीवार पर चढ़ रहे हैं। वहीं औरतों के साथ बहस भी हो रही है। वायरल वीडियो में पुलिस कर्मी कहते हैं कि उन्हें तुरंत संजय चाहिए। इस पर महिलाएं पूछ रही है कि संजय ने क्या किया और क्यों चाहिए? ‌ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इधर फेसबुक पर संजय यदुवंशी ने पूछा है कि वह इलाहाबाद से सुल्तानपुर आ गया है, प्रशासन बताएं की कहां पेश होना है। इधर पुलिस ने बताया कि संजय के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज है जिसमें वांछित चल रहा है। मामला धम्मौर थाना क्षेत्र का है।