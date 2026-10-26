26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सुल्तानपुर

राहुल गांधी आज सुल्तानपुर कोर्ट में होंगे पेश, जानिए क्या है- अमित शाह मानहानि केस का पूरा मामला

राहुल गांधी आज 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में अमित शाह मानहानि मामले में पेश होंगे। यह केस 2018 में बेंगलुरु में अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है। मामले में सुनवाई और अंतिम बहस पूरी हो चुकी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सुल्तानपुर

image

Ankit Sai

Updated: 26 Oct 2026, 8:48 AM IST

Rahul Gandhi news

राहुल गांधी (फोटो-ANI)

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी की पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुबह 11 बजे उनकी अदालत में पेशी प्रस्तावित है। मामले में दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी हो चुकी है और आज अदालत के फैसले की संभावना जताई जा रही है। इस मामले पर राजनीतिक और कानूनी नजरें टिकी हैं।

दिल्ली से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए राहुल गांधी

राहुल गांधी को आज सुबह सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना है। इसके लिए वह अपने आवास से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और वहां से सुल्तानपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। उनके दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं।

राहुल गांधी के आगमन से पहले कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के स्तर पर भी व्यवस्था को लेकर बैठकें की जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी सड़क मार्ग और नेशनल हाईवे के रास्ते सुल्तानपुर पहुंच सकते हैं। उनके आगमन को लेकर आधिकारिक प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है।

2018 में राहुल गांधी ने की थी कथित टिप्पणी

यह मानहानि का मामला 8 मई 2018 का है। वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडे ने न्यूज18 से बातचीत में बताया कि उस दिन बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान से आहत होकर सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन चेयरमैन और उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई और अदालत में सुनवाई चलती रही।

खबर अपडेट हो रही है...

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2026, 8:48 AM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / राहुल गांधी आज सुल्तानपुर कोर्ट में होंगे पेश, जानिए क्या है- अमित शाह मानहानि केस का पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी के सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचने से पहले वकील ने दिया बड़ा बयान, बोले- बरी होने पर शिकायतकर्ता के पास अपील का विकल्प

UP News
सुल्तानपुर

सुल्तानपुर में आधी रात पुलिस की दबिश से हड़कंप, दीवार फांद घर में घुसने का वीडियो वायरल

संजय को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
सुल्तानपुर

सुल्तानपुर मंडी में अवैध कब्जों पर सख्ती, 15 दिन में हटाने के निदेशक ने दिए निर्देश

सुल्तानपुर मंडी समिति का स्थलीय निरीक्षण करते राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
सुल्तानपुर

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसे में 4 की मौत, सैनिक का पार्थिव शरीर ले जा रही एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, सीएम योगी ने जताया दुख

UP News
सुल्तानपुर

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस-ट्रक की भिड़ंत, गुरुग्राम से बिहार जा रहे 3 यात्रियों की मौत, 20 घायल

Highway Accident
सुल्तानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.