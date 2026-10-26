राहुल गांधी आज सुल्तानपुर कोर्ट में होंगे पेश, जानिए क्या है- अमित शाह मानहानि केस का पूरा मामला

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी की पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुबह 11 बजे उनकी अदालत में पेशी प्रस्तावित है। मामले में दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी हो चुकी है और आज अदालत के फैसले की संभावना जताई जा रही है। इस मामले पर राजनीतिक और कानूनी नजरें टिकी हैं।