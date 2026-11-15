अफसरों के आदेश फाइलों में कैद! संविदाकर्मी पर गंभीर आरोप, एक साल बाद भी FIR और आवास खाली कराने का इंतजार

हैरानी की बात यह है कि मामले में विभाग के उच्चाधिकारियों की ओर से जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। न तो संबंधित संविदा कर्मी के खिलाफ FIR दर्ज होने की जानकारी है और न ही कथित रूप से कब्जे में लिए गए सरकारी कमरे को खाली कराया जा सका है। मामले से जुड़े विभागीय पत्र सामने आने के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि जब अधिकारियों को शिकायतों की जानकारी थी और जांच के निर्देश भी जारी किए गए थे, तो कार्रवाई आखिर किस स्तर पर अटकी हुई है। क्या विभागीय आदेशों का पालन नहीं किया गया या फिर जांच के नाम पर मामले को लगातार टाला जाता रहा? इन सवालों का जवाब विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा।