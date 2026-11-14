UP Polytechnic Admission 2026 : 455 संस्थान, 1.45 लाख सीटें और दाखिले सिर्फ 70 हजार! पॉलीटेक्निक में क्यों खाली रह गईं सीटें

इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कोर्स में छात्रों की कम रुचि से प्रवेश का आंकड़ा 48.64 फीसदी पर सिमटा (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
Polytechnic Admission: प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा छात्रों ने दाखिला लिया है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गईं। सात चरणों की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद भी इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के दूसरे कोर्स में छात्रों की रुचि उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखी। प्रदेश के 455 पॉलीटेक्निक संस्थानों में कुल 1,45,601 सीटों में से सिर्फ 70,814 सीटों पर ही दाखिले हो सके। इस तरह कुल सीटों के मुकाबले प्रवेश का आंकड़ा महज 48.64 फीसदी रहा। यानी आधे से ज्यादा सीटें अब भी खाली रह गईं।
पॉलीटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए इस बार सात चरणों में काउंसिलिंग कराई गई। उम्मीद थी कि हर राउंड के साथ प्रवेश का आंकड़ा बढ़ेगा और खाली सीटों की संख्या कम होगी। पिछले साल की तुलना में इस बार दाखिले जरूर बढ़े हैं, लेकिन कुल सीटों के हिसाब से तस्वीर अब भी बहुत उत्साहजनक नहीं है। इतनी लंबी Admission Process के बाद भी आधी से अधिक सीटों का खाली रहना तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों के लिए चिंता का विषय है।
प्रवेश के आंकड़ों पर नजर डालें तो इंजीनियरिंग और अन्य डिप्लोमा कोर्स में छात्रों का रुझान कम दिखाई दिया। इन पाठ्यक्रमों की बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गईं। इससे साफ है कि केवल सीटें बढ़ाने या संस्थानों की संख्या बढ़ाने से दाखिले में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। छात्रों की पसंद, रोजगार के अवसर और कोर्स की उपयोगिता भी प्रवेश के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं।
दूसरी ओर, डिप्लोमा इन फार्मेसी का प्रदर्शन बाकी पाठ्यक्रमों के मुकाबले बेहतर रहा। इस कोर्स में करीब 61 फीसदी सीटों पर दाखिले हुए। इससे पता चलता है कि छात्र कुछ खास पाठ्यक्रमों को लेकर ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फार्मेसी में बेहतर प्रवेश के बावजूद दूसरे कोर्स में खाली सीटों की संख्या पूरे प्रवेश आंकड़े को प्रभावित कर रही है।
प्रदेश में 455 पॉलीटेक्निक संस्थानों का बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद सभी सीटों का नहीं भर पाना एक अहम सवाल खड़ा करता है। अब संस्थानों और संबंधित विभाग के सामने चुनौती है कि छात्रों को तकनीकी शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए बेहतर Placement, Industry Training और रोजगार से जुड़े कोर्स पर ध्यान दिया जाए। इससे आने वाले सत्र में दाखिलों की संख्या बढ़ाने और खाली सीटों को भरने में मदद मिल सकती है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश