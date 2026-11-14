UP Polytechnic Admission 2026 : 455 संस्थान, 1.45 लाख सीटें और दाखिले सिर्फ 70 हजार! पॉलीटेक्निक में क्यों खाली रह गईं सीटें

Polytechnic Admission: प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा छात्रों ने दाखिला लिया है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गईं। सात चरणों की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद भी इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के दूसरे कोर्स में छात्रों की रुचि उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखी। प्रदेश के 455 पॉलीटेक्निक संस्थानों में कुल 1,45,601 सीटों में से सिर्फ 70,814 सीटों पर ही दाखिले हो सके। इस तरह कुल सीटों के मुकाबले प्रवेश का आंकड़ा महज 48.64 फीसदी रहा। यानी आधे से ज्यादा सीटें अब भी खाली रह गईं।