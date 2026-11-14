यूपी में 1.27 करोड़ ‘हिंदू मतदाताओं’ के नाम कटने के दावे से क्यों चिंतित है BJP? छूटे वोटरों को वापस जोड़ने का बना प्लान

UP SIR: उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के मतदाता सूची से हटाए जाने और उसी समय मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि होने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) पूरी सक्रियता के साथ काम में जुट गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, BJP ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत इन छूटे हुए मतदाताओं के नाम फिर से मतदाता सूची में शामिल करवाएं।