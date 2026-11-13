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किश्तवाड़ में 2 SPO की हत्या के बाद चंबा पुलिस हाई अलर्ट पर, जम्मू-कश्मीर सीमा पर बढ़ी सुरक्षा

किश्तवाड़ में दो SPO की हत्या के बाद चंबा पुलिस हाई अलर्ट पर है। जम्मू-कश्मीर सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई, जानें एसपी ने क्या कहा।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 13 Nov 2026, 8:44 PM IST

Himachal Pradesh border security

किश्तवाड़ की वारदात के बाद चंबा में सख्ती, Photo- ANI

Chamba Police high alert: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में दो विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) की हत्या के बाद हिमाचल प्रदेश की चंबा पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई है। जम्मू-कश्मीर से सटी चंबा जिले की सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
पुलिस ने सीमा पर बनी चेक पोस्टों, चौकियों और तैनात सभी एसपीओ को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। चंबा की सीमा जम्मू-कश्मीर से लगती है, जहां पहले भी आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए पुलिस किसी तरह का जोखिम या चूक नहीं चाहती। पुलिस टीमों को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

एसपी विजय सकलानी ने क्या कहा

चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि, किश्तवाड़ की घटना के बाद जिले की सीमाओं पर अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर सीमा पर सभी पुलिस चेक पोस्ट और चौकियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमावर्ती इलाकों में तैनात सभी एसपीओ को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस टीमों को पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके और जिले की सुरक्षा मजबूत बनी रहे।

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गोलियों से छलनी मिले शव

बाबी चंद और रशपाल कुमार नाम के दोनों कर्मियों के गोलियों से छलनी शव गुरुवार सुबह बरामद हुए। वे बुधवार को किश्तवाड़ के दूरदराज दछन इलाके में लापता हो गए थे। बाबी चंद (57) और रशपाल कुमार (45) स्थानीय पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में दछन के कियार गांव में तैनात थे। वे अपने कैंप से धरना-मरवाह स्थित सेना की चौकी की ओर जा रहे थे।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की निंदा

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को हत्या की कड़ी निंदा की। एक्स पर उन्होंने लिखा, मैं जम्मू-कश्मीर पुलिस के बहादुर कर्मियों श्री बाबी चंद और श्री रशपाल कुमार के निधन से बेहद दुखी हूं, जिन्होंने किश्तवाड़ में ड्यूटी के दौरान प्राणों की आहुति दी। मैं इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि दोनों का साहस और समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को इसे हिंसा का कायराना कृत्य बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर बताया कि वे इस घटना से बेहद आहत हैं। उन्होंने परिवारों को संवेदना दी और उन्हें यह दुख सहने की शक्ति मिलने की प्रार्थना की

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