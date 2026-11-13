Maharashtra: एक दिन की कलक्टर बनी 11वीं की छात्रा, मंत्री ने खुद कुर्सी पर बैठाया, उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी भी ली

आंचल ने भी भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने और अधिकारी बनने का संकल्प जताया। एक दिन के लिए कलक्टर की कुर्सी पर बैठने का यह मौका उसके लिए सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की नई प्रेरणा बन गया। अब उसका सपना एक दिन के लिए नहीं, बल्कि स्थायी रूप से कलक्टर की कुर्सी तक पहुंचने का है। इस पहल से जिले की दूसरी छात्राओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। प्रशासन का मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्हें यह समझने का मौका मिलेगा कि मेहनत और पढ़ाई के दम पर वे भी बड़े प्रशासनिक पदों तक पहुंच सकती हैं।