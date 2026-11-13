अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर को मिलेगी रफ्तार, मोरबी में 24.51 KM सिक्स लेन हाईवे को मंजूरी, 1182.40 करोड़ होंगे खर्च

मोरबी, जामनगर और राजकोट के व्यापारिक एवं औद्योगिक कारोबार को इस परियोजना से गति मिलेगी। विशेष रूप से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों को दो रिफाइनरियों से उत्तरी राज्यों तक पहुंचाने में यह मार्ग उपयोगी साबित होगा। परियोजना पूरी होने के बाद इस मार्ग पर यात्रा का समय घटने, वाहनों के संचालन खर्च में कमी आने और यातायात जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। इससे क्षेत्र में व्यापार, उद्योग और माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।