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काजीरंगा में बस और ट्रक की भीषण टक्कर, अब तक 24 लोगों की मौत

Road Accident: असम के काजीरंगा में आज एक रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। इस रोड एक्सीडेंट में 24 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।
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गुवाहाटी

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Tanay Mishra

Updated: 13 Nov 2026, 6:39 PM IST

Kaziranga road accident

काजीरंगा में रोड एक्सीडेंट (Photo - IANS)

दुनियाभर में अक्सर ही रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के कई मामले देखने को मिलते हैं। रोड सेफ्टी को वैसे तो हर देश में बेहद ही अहम माना जाता है, पर अक्सर ही इसमें चूक होने से रोड एक्सीडेंट्स के मामले सामने आते हैं। हर साल कई लोग रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मारे जाते हैं। ऐसे ही एक रोड एक्सीडेंट का मामला आज, शुक्रवार, 13 नवंबर को असम (Assam) के काजीरंगा (Kaziranga) में सामने आया।

बस और ट्रक की भीषण टक्कर में 24 लोगों की मौत

असम के काजीरंगा में आज एक बस और ट्रक की भीषण टक्कर हुई। बताया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट के समय बस में करीब 35 यात्री सवार थे। बस और ट्रक की इस टक्कर में पहले मृतकों की संख्या 7 बताई जा रही थी जो बाद में बढ़कर 10 और फिर 12 हुई। अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया है और यह अभी और बढ़ सकता है।

11 लोग घायल

बस और ट्रक की टक्कर इतनी भीषण थी कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कई यात्री बस के अंदर फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। 11 घायलों को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

मंत्री अतुल बोरा ने किया अस्पतालों का दौरा

असम के मंत्री अतुल बोरा ने पीड़ितों का इलाज कर रहे अस्पतालों का दौरा किया। बोरा ने कहा, "रिपोर्ट के अनुसार, बस और ट्रक की टक्कर में 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया है। चश्मदीदों का कहना है कि यह टक्कर किसी एक वाहन की तेज़ रफ्तार के कारण हुई। दुर्घटना के सही कारण का पता जांच के बाद चलेगा। मृतकों का पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस घटना में घायल हुए लोगों के इलाज की स्थिति का जायज़ा लेने के निर्देश दिए हैं।"

रोड एक्सीडेंट्स का बढ़ना चिंता का विषय

रोड एक्सीडेंट्स के मामले दुनियाभर में बढ़ रहे हैं और भारत भी इनमें पीछे नहीं है, जो चिंता का विषय है। भारत में आए दिन ही कहीं न कहीं रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं। लापरवाही से वाहन चलाने, गलत तरह से ओवरटेकिंग करने, सावधानी न बरतने, यातायात नियमों का पालन न करने, ओवरस्पीडिंग आदि कारणों से हर साल देश में कई रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग घायल होते हैं। काफी प्रयासों के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है।

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