काजीरंगा में बस और ट्रक की भीषण टक्कर, अब तक 24 लोगों की मौत

असम के मंत्री अतुल बोरा ने पीड़ितों का इलाज कर रहे अस्पतालों का दौरा किया। बोरा ने कहा, "रिपोर्ट के अनुसार, बस और ट्रक की टक्कर में 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया है। चश्मदीदों का कहना है कि यह टक्कर किसी एक वाहन की तेज़ रफ्तार के कारण हुई। दुर्घटना के सही कारण का पता जांच के बाद चलेगा। मृतकों का पोस्टमार्टम कल किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस घटना में घायल हुए लोगों के इलाज की स्थिति का जायज़ा लेने के निर्देश दिए हैं।"