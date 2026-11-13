Bengal Murder: पबजी पर हुई दोस्ती, बहन कहकर घर आता था युवक, अंजलि की मौत के बाद दिल्ली से गिरफ्तार

जांच में पता चला है कि अंजलि पिछले कुछ समय से फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित थी। बीमारी के कारण घर पर रहने के दौरान उसकी ऑनलाइन गेम पबजी खेलने की लत लग गई थी। ऑनलाइन संपर्क में आए लोगों में से एक ने उसे ध्यान और योग का अभ्यास करने की सलाह दी थी। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अंजलि की गला घोंटकर हत्या करने से पहले उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। उसके चेहरे और पीठ पर चोट के निशान मिले हैं। आशंका है कि किसी भारी वस्तु से वार करने या दीवार से पटकने के बाद उसकी हत्या की गई। मंगलवार दोपहर बहन के फ्लैट में बिस्तर पर अंजलि का शव मिला था। फ्लैट अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया था।