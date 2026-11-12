Ahmedabad Accident: भावनगर जा रहा अहमदाबाद का परिवार रास्ते में उजड़ा, कार पलटने से पति-पत्नी की मौत, 8 साल की बेटी गंभीर

हादसे की जानकारी मिलने पर धोलेरा पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कार चालक ने किस वजह से वाहन से नियंत्रण खोया। दुर्घटनाग्रस्त कार सड़क किनारे पलट गई थी। हादसे के कारणों और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है। इस दुर्घटना में एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से परिजनों में शोक है। घायलों की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है।