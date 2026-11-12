कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और भारी बर्फबारी का अलर्ट; किसानों और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को कश्मीर घाटी में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक था। यहां न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 5.8 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। काजीगुंड में अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री, पहलगाम में 16.2 डिग्री और कुपवाड़ा में 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुलमर्ग में घाटी का सबसे कम अधिकतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू शहर में अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री और कटरा में 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।