7 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Maharashtra Murder: महाराष्ट्र के चर्चित रोहित पठारे हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 आरोपी गिरफ्तार

Rohit Pathare Murder: महाराष्ट्र के वैजापुर में रोहित पठारे हत्याकांड में पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी सहित 10 लोग पकड़े जा चुके हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Rakesh Mishra

Updated: 7 Nov 2026, 9:15 PM IST

Rohit Pathare Murder

रोहित पठारे। फाइल फोटो- पत्रिका

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के वैजापुर में 23 वर्षीय रोहित पठारे की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी सहित 10 लोगों को पकड़ा जा चुका है। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते रोहित को घर से अगवा कर कई जगह घुमाया गया और बेरहमी से पीटा गया। उसके शरीर में पेचकस भी घोंपा गया। इस घटना से पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश है। अदालत ने गिरफ्तार आरोपियों को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।

इनको किया गिरफ्तार

मृतक की पहचान रोहित अनिल पठारे (23) के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में अमन सत्यपाल उंटवाल, आनंद संतोष मथुरे उर्फ राजपूत, अमर मदनसिंह राजपूत, शंकर उर्फ प्रतीक राजू राजपूत, गजू उर्फ गजेंद्र रविंद्रसिंह राजपूत, क्रिश प्रतमसिंह राजपूत, लोकेश उर्फ सोनू गबररसिंह राजपूत, प्रमोद ज्ञानेश्वर वाघचौरे, मयूर बाबासाहेब राहणे और विशाल कड़े शामिल हैं।

Narayan Sai: जेल में बंद आसाराम के बेटे नारायण साईं की तबीयत बिगड़ी, आनन-फानन में पहुंचाया अस्पताल

ये भी पढ़ें
Narayan Sai Health Update

गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान हुआ था विवाद

पुलिस के अनुसार, गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान हुए पुराने विवाद को लेकर वैजापुर शहर के येवला रोड स्थित एक होटल के सामने दो गुटों में हथियारों से मारपीट हुई थी। इसी विवाद के बाद आरोपियों ने रोहित को उसके घर से जबरन उठा लिया। उसे अलग-अलग चौक-चौराहों पर ले जाकर पीटा गया। आरोपियों ने पत्थरों से उसके पैर कुचल दिए और शरीर में पेचकस घोंप दिया। बाद में उपचार के दौरान रोहित की मौत हो गई।

मुख्य आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में हत्या, अपहरण और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी अमन सत्यपाल उंटवाल के शेवगांव तहसील के टाकली इलाके में एक सुनसान जगह पर बने बंद मकान में छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें अलग-अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं।

कड़ी कार्रवाई की मांग

घटना के बाद से ही महाराष्ट्र में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। शनिवार को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गुट) के नेता संजय ठोकल, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष भालेराव और वंचित बहुजन आघाड़ी के अफसर खान सहित कई नेताओं ने पठारे परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।

Maharashtra Crime: प्रेमिका को कार में डालकर भागा युवक, पुलिस ने घेरा तो बोला- लड़की को मारूंगा या खुद मर जाऊंगा

ये भी पढ़ें
Maharashtra Crime
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.