Maharashtra Murder: महाराष्ट्र के चर्चित रोहित पठारे हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 आरोपी गिरफ्तार

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के वैजापुर में 23 वर्षीय रोहित पठारे की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी सहित 10 लोगों को पकड़ा जा चुका है। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते रोहित को घर से अगवा कर कई जगह घुमाया गया और बेरहमी से पीटा गया। उसके शरीर में पेचकस भी घोंपा गया। इस घटना से पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश है। अदालत ने गिरफ्तार आरोपियों को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।