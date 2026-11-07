मोदी 120 साल भी सत्ता में रहें तो गांधी, अंबेडकर और नेहरू से बड़े नहीं बन सकते; अभिजीत दीपके ने साधा निशाना

अभिजीत दीपके ने कहा कि वे आरोप लगाते हैं कि भारत को अस्थिर करने के लिए CJP को बाहरी ताकतें नियंत्रित कर रही हैं। मैं मोदी से पूछना चाहता हूं कि ट्रंप के सामने किसने आत्मसमर्पण किया? किसने ट्रंप के कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई? किसने ऐसा समझौता स्वीकार किया, जिसमें भारत पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया, जबकि भारत की ओर से जवाब में शून्य प्रतिशत टैरिफ रखने की बात हुई?