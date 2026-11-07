बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से, पहली बार सदन में दिखेंगे प्रशांत किशोर; सरकार को घेरने की होगी चुनौती

Bihar Winter Session 2026: बिहार में नवंबर के आखिरी दिनों में सियासी हलचल तेज होने वाली है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से शुरू होगा और यह पांच दिन चलेगा। इसके समापन 4 दिसंबर को होगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें होगी। दरअसल, राज्य पाल ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत बिहार विधानसभा का सत्र बुलाया है। इस सत्र में जन सुराज के विधायक प्रशांत किशोर पर सबकी नजर रहेगी।