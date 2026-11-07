Maharashtra: मां से छीनकर 20 दिन के मासूम को ढाई लाख रुपए में बेचा, होमगार्ड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस उपायुक्त बालासाहेब पाटिल के अनुसार इस मामले में दो अलग-अलग गिरोह सक्रिय थे। एक गिरोह जरूरतमंद और असहाय परिवारों से बच्चे खरीदता था, जबकि दूसरा बच्चों की जरूरत वाले परिवारों की तलाश करता था। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इससे पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह ने पहले भी कितने बच्चों की खरीद-फरोख्त की है। पुलिस ने बच्चे को उसकी मां के साथ डोंबिवली स्थित जननी संस्था में भेजा है। बच्चे को खरीदने वाले रत्नागिरी के दंपती को भी हिरासत में लेने की कार्रवाई की जा रही है।