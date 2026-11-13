शीतकालीन सत्र में आ सकता है परिसीमन बिल, अठावले ने गिनाया NDA का बढ़ता आंकड़ा

अठावले ने कहा कि कानून केवल दो-तिहाई बहुमत से ही पारित हो सकता है। जब यह मुद्दा पहले आया था, तब हमारे पास दो-तिहाई बहुमत नहीं था। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को लगा कि इससे भाजपा और एनडीए को ज्यादा लाभ होगा, इसीलिए राहुल गांधी और विपक्ष ने जानबूझकर इस विधेयक को गिराने की कोशिश की। अब हमारी संख्या बढ़ गई है। ममता बनर्जी के लोग हमारे साथ आ गए हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना के लोग हमारे साथ आए हैं और आम आदमी पार्टी के लोग भी हमारे साथ आए हैं। डीएमके इस समय कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में नहीं है, देखते हैं उनका क्या फैसला होता है। हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनके आधार पर इस बात की संभावना है कि यह विधेयक आगामी शीतकालीन सत्र में आ सकता है। अगर हमें दो-तिहाई बहुमत मिलता है, तो विधेयक पेश किया जाएगा। अगर अभी नहीं हुआ, तो 2029 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देना मुश्किल होगा। इसीलिए परिसीमन के साथ-साथ हम इस विधेयक को इसी सत्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं और महिलाओं को आरक्षण दिलाकर रहेंगे। हम उन्हें मौका देना चाहते हैं। अगर 273 महिलाएं संसद में पहुंचती हैं, तो यह एक बड़ी क्रांति होगी। इसलिए हमारे प्रयास जारी हैं।