बेंगलुरु को मिली मेट्रो की नई सौगात, PM मोदी ने पिंक लाइन का किया शुभारंभ; जानें रूट और स्टेशन

बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन के कालना अग्रहारा से तवरेकेरे तक के एलिवेटेड सेक्शन का उद्घाटन किया। करीब 3,470 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर से शहर में मेट्रो कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को रोजाना आवागमन में आसानी होगी। इसके शुरू होने के साथ ही बेंगलुरु का परिचालन मेट्रो नेटवर्क पहली बार 100 किलोमीटर के पार पहुंच गया है। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो में सफर भी किया। इस नए सेक्शन से कालना अग्रहारा से तवरेकेरे के बीच छह स्टेशन जुड़ेंगे। इससे इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों का समय बचेगा और सड़क यातायात का दबाव कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।