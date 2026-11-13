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‘संविधान और संस्थाओं को कमजोर कर रही BJP’, प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर देश के संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से खत्म करने का गंभीर आरोप लगाया है।
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भारत

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kamlesh sharma

Updated: 13 Nov 2026, 12:35 PM IST

Priyanka Gandhi

Priyanka Gandhi (Photo-IANS)

कोझिकोड (केरल)। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर देश के संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से खत्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसी स्थिति है कि जो भी व्यक्ति अपनी बात रखना या खुद को अभिव्यक्त करना चाहता है, उसे दबाया और चुप कराया जा रहा है।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को केरल के कोझिकोड में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (GHSS), पुथुप्पडी में डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन किया। ये डिजिटल क्लासरूम सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के तहत स्थापित किए गए हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम संविधान के लिए, उसके मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। हम इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि देश की वे सभी संस्थाएं, जो संविधान और उसके मूल्यों की रक्षा करती हैं, उन्हें भाजपा द्वारा व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है।

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परिसीमन विधेयक पर क्या कहा?

संसद का एक विशेष सत्र बुलाकर 'परिसीमन विधेयक' पारित किए जाने की संभावना से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के सवाल पर प्रियंका गांधी ने स्पष्ट किया कि उन्हें इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने (सरकार ने) हम में से बाकी लोगों को इसकी कोई सूचना नहीं दी है। यदि वे ऐसी कोई योजना बना रहे हैं, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब तक मेरे पास इस संबंध में कोई अपडेट नहीं है।

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