‘संविधान और संस्थाओं को कमजोर कर रही BJP’, प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को केरल के कोझिकोड में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (GHSS), पुथुप्पडी में डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन किया। ये डिजिटल क्लासरूम सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के तहत स्थापित किए गए हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम संविधान के लिए, उसके मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। हम इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि देश की वे सभी संस्थाएं, जो संविधान और उसके मूल्यों की रक्षा करती हैं, उन्हें भाजपा द्वारा व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है।