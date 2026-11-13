ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन से बीजेपी को होगा फायदा? जानें AIMIM अध्यक्ष ने क्या कहा

UP Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। गुरुवार को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने गठबंधन कर लिया है। इसका नाम 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' (SPM) दिया गया है। हैदराबाद सांसद ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टियों पर तीखा हमला बोला है।