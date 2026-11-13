पंजाब-UP चुनाव के लिए BJP का नया प्लान, ‘समरसता संकल्प यात्रा’ से साधेगी SC वोटर्स

पंजाब में 2011 की जनगणना के मुताबिक, प्रदेश की करीब 32 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है। इसके साथ ही प्रदेश की 117 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं 50 से 55 विधानसभा सीटों पर दलित हार-जीत की भूमिका में अहम रोल निभाते है। इसलिए सभी पार्टियों द्वारा दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।