Sukhdeep Singh Chhina Resignation: पंजाब में AAP को झटका! डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक सुखदीप सिंह छीना ने छोड़ी पार्टी

इस इस्तीफे का समय भी राजनीतिक लिहाज से ध्यान खींच रहा है। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी ने 12 नवंबर को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करते हुए 31 और प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। इससे पहले 31 अक्टूबर को पहली सूची में 40 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। इस तरह पार्टी अब तक 117 विधानसभा सीटों में से 71 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है।