Sukhdeep Singh Chhina Resignation: पंजाब में AAP को झटका! डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक सुखदीप सिंह छीना ने छोड़ी पार्टी

Sukhdeep Singh Chhina Resignation : 2027 चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में हलचल, सुखदीप सिंह छीना का इस्तीफा चर्चा में (सोर्स: fb@Sukhdeep Chhina)
Sukhdeep Singh Chhina AAP: पंजाब में चुनाव का माहौल बनने लगा है, और आम आदमी पार्टी को फिर एक बड़ा झटका लग गया। पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चीफ सुखदीप सिंह छीना ने पार्टी छोड़ दी है। ये खबर फैलते ही हर जगह चर्चा शुरू हो गई लोग पूछ रहे हैं, इसका राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? छीना ने सिर्फ पद नहीं छोड़ा, वो पार्टी से पूरी तरह बाहर हो गए हैं।
अब AAP के लिए ये वाकई मुश्किल वक्त है। पार्टी अपने ढांचे को बदलने में लगी है और चुनाव से पहले नये प्लान बन रहे हैं। छीना के जाने से ये सारी तैयारियाँ थोड़ी डगमगा गई हैं, और AAP को अब इसका हिसाब-किताब करना ही पड़ेगा।
छीना ने 12 नवंबर 2026 को पंजाब के स्टेट प्रेसिडेंट अमन अरोड़ा को इस्तीफा भेजा। पत्र में साफ कहा वो डायरेक्टर का पद छोड़ रहे हैं, पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से किनारा कर रहे हैं, यानी मेन मेंबरशिप भी खत्म।
छीना ने अपने पत्र में संक्षिप्त और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वह आम आदमी पार्टी में अपने पास मौजूद सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी त्याग रहे हैं। हालांकि, पत्र में इस फैसले के पीछे किसी नाराजगी, विवाद, राजनीतिक मतभेद या व्यक्तिगत कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। लिहाजा उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
इस इस्तीफे का समय भी राजनीतिक लिहाज से ध्यान खींच रहा है। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी ने 12 नवंबर को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करते हुए 31 और प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। इससे पहले 31 अक्टूबर को पहली सूची में 40 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। इस तरह पार्टी अब तक 117 विधानसभा सीटों में से 71 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है।
उम्मीदवारों की दूसरी सूची में कई मौजूदा विधायकों के टिकट बदले गए हैं। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां समेत सात विधायकों को दोबारा टिकट नहीं दिया गया। वहीं, दो मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला भी चर्चा में रहा।
ऐसे राजनीतिक माहौल में पार्टी से जुड़े पदाधिकारी का इस्तीफा संगठनात्मक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि, छीना के फैसले को उम्मीदवारों की सूची या टिकट वितरण से जोड़ने का फिलहाल कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
अब राजनीतिक नजरें इस बात पर रहेंगी कि सुखदीप सिंह छीना भविष्य में किसी दूसरे राजनीतिक दल का रुख करते हैं या सक्रिय राजनीति से दूरी बनाते हैं। साथ ही, आम आदमी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व इस घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया देता है, यह भी देखने वाली बात होगी।
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