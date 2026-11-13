दिल्ली की हवा हुई जहरीली, AQI 387 पर पहुंचा; 21 केंद्रों पर प्रदूषण गंभीर, अगले 3 दिन राहत के आसार नहीं

Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा गुरुवार को अचानक और जहरीली हो गई है। शहर में PM2.5 का स्तर महज 24 घंटे में दोगुने से भी अधिक बढ़कर शाम 6 बजे तक 244 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर पहुंच गया है। दरअसल, यह राष्ट्रीय मानक से करीब चार गुना अधिक है। राजधानी में दिनभर धुएं और धुंध की मोटी परत छाई रही, जिसके कारण प्रदूषण को फैलने और कम होने का मौका ही नहीं मिला। इसके अलावा गर्म, नम और बेहद धीमी हवा ने हालात और बिगाड़ दिए।