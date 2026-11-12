दिल्ली की जहरीली हवा बन रही बच्चों के लिए जिंदगीभर का खतरा, जानिए बड़ो से ज्यादा बच्चों पर कैसे पड़ता है इसका दुष्प्रभाव

गुरुवार को सुबह हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रही। AQI.in के अनुसार, सुबह करीब 11 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 तक पहुंच गया था। इससे पता चलता है कि दिल्ली के लोग अभी भी बहुत अधिक प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसे में भले ही दीवाली पर पटाखों ने प्रदूषण की समस्या को बढ़ा दिया हो। लेकिन अब भी स्थानीय उत्सर्जन जैसे कि वाहनों, उद्योगों, घरेलू ईंधन से निकलने वाला धुंआ, सड़कों व निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और खेतों में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं ये सभी प्रदूषण के अहम कारण हैं।