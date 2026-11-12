Punjab AAP Candidates: मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां से लेकर कुलवंत सिंह तक…जानें आप की दूसरी लिस्ट में किन विधायकों के कटे टिकट

बता दें कि AAP ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची में से 8 विधानसभा सीटों पर बदलाव किया है। पार्टी ने इन सीटों पर मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरों को मौका दिया है। दरअसल, अमृतसर नॉर्थ से मौजूदा विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह की जगह करमजीत सिंह रिंटू को टिकट दिया गया है। कुंवर विजय प्रताप ने हाल ही में बीजेपी का दामन थाम लिया है और विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे चुके हैं।